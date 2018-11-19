Британские инвесторы раскупили 30% новых евробондов Газпрома

Москва, , 09:24 — REGNUM Несмотря на геополитическую неопределенность, вновь выпущенными пятилетними евробондами Газпрома заинтересовались инвесторы из Великобритании, европейских стран и Соединенных Штатов. Об этом заявил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Инвесторы из Великобритании купили 30% выпуска, из России — 22%, из Германии и Австрии — 15%», — цитирует его слова ТАСС.

По словам Шулакова, к ценным бумагам российского газового гиганта впервые проявили интерес крупнейшие инвесторы из США и Нидерландов. Он добавил, что голландские инвесторы приобрели 7% выпуска евробондов, американские — 5% выпуска, инвесторы из Швейцарии выкупили 8% нового выпуска.

Отмечается, что после открытия рынков США общее число инвесторов увеличилось до 190, а сумма инвестиций составила около €1,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября глава российской компании Газпром Алексей Миллер, комментируя заявления посла США при ЕС Гордона Сондленда, заявил, что угрозы со стороны США не помешают реализации проекта «Северный поток — 2».

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