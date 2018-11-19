Нефтью движет надежда на восстановление

Москва, , 09:23 — REGNUM Котировки нефти марки Brent продолжают плавное и осторожное восстановление, подавая дальнейшие сигналы достижения дна на прошлой неделе, когда цена в моменте достигала уровня $64,60. 16 ноября баррель превышал отметки $68, но ему еще предстоит побороться за эту область в ближайшей перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Трейдеры сдержано отреагировали на свежие данные Baker Hughes, которые отразили очередной прирост числа действующих буровых в США — на две единицы, до 888 штук. Это очередной максимум марта 2015 года и пятый раз прироста из последних шести недель. Игроки уже свыклись с новой волной сланцевой революции, но это определенно сдерживает процесс восстановления цен после недавнего падения», — пояснил эксперт.

На этой неделе участники рынка продолжат следить за данными из США, а также за любыми сигналами и заявлениями от стран ОПЕК в преддверии венского саммита, который состоится 6 декабря. Brent будет рассчитывать на подтверждение намерения сократить добычу ради восстановления баланса на мировом рынке и сдерживания понижательного давления на цены.

«С технической точки зрения Brent необходимо удержаться над уровнем $66 и как можно скорее совершить уверенный пробой уровня $68. В этом случае откроется путь к отметке $70, и вероятность подтверждения достижении дна заметно повысится», — считает Мащенко.

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