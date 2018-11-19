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Казахстан выделил за три года $3 млрд на строительство и ремонт дорог

Экономика

В рамках государственной программы построено и реконструировано 2,4 тыс. км автодорог

Астана, 19 ноября 2018, 09:10 — REGNUM  С 2015 году в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог в Казахстане выделено 1,1 трлн тенге ($3 млрд). Об этом 19 ноября заявил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, сообщает агентство «Казинформ».

Министр отметил, что в рамках государственной программы построено и реконструировано 2,4 тыс. км автодорог и отремонтировано 7,5 тыс. км дорог республиканского значения.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года в Казахстане планируют открыть движение на автомагистрали «Павлодар — Астана». Строители заканчивают работы на участке между селами Пограничник и Калкаман в Павлодарской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Автомагистраль между Астаной и Павлодаром откроют до конца 2018 года

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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