Понедельник, 19 Ноября 2018 года
09:29:03 МСК

Движение по автомобильной дороге из России в Грузию частично восстановили

Экономика

Такое решение было принято в связи с улучшением погодных условий на территории Грузии

Владикавказ, 19 ноября 2018, 09:01 — REGNUM  Движение по Военно-Грузинской дороге возобновили для легковых автомобилей и микроавтобусов (до 20 посадочных мест), сообщает главное управление МЧС РФ по Северной Осетии.

По данным ведомства, такое решение было принято в связи с улучшением погодных условий на территории Грузии. При этом для большегрузного автотранспорта и автобусов свыше 20 посадочных мест движение по дороге пока запрещено.

Напомним, движение автотранспорта через автомобильный пункт пропуска на территорию Грузии было закрыто 15 ноября из-за ухудшения погодных условий. Так, в районе границы прошли сильные снегопады с дождем, в результате чего образовалась гололедица.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить