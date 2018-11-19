Движение по автомобильной дороге из России в Грузию частично восстановили

Владикавказ, , 09:01 — REGNUM Движение по Военно-Грузинской дороге возобновили для легковых автомобилей и микроавтобусов (до 20 посадочных мест), сообщает главное управление МЧС РФ по Северной Осетии.

По данным ведомства, такое решение было принято в связи с улучшением погодных условий на территории Грузии. При этом для большегрузного автотранспорта и автобусов свыше 20 посадочных мест движение по дороге пока запрещено.

Напомним, движение автотранспорта через автомобильный пункт пропуска на территорию Грузии было закрыто 15 ноября из-за ухудшения погодных условий. Так, в районе границы прошли сильные снегопады с дождем, в результате чего образовалась гололедица.