За полгода Белокуриха получила 15,7 млн рублей курортного сбора

Горно-Алтайск, , 09:02 — REGNUM Алтайские власти обнародовали данные о поступлении средств курортного сбора от отдыхающих в Белокурихе. По данным регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу, в октябре 2018 года было получено 2,6 миллиона рублей, а в целом за шесть месяцев действия эксперимента в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 15,7 миллиона рублей.

Известно, что курортные деньги уже помогли расчистить от поросли и валежника около 12 гектаров городского леса. Также власти города осуществили конкурсные процедуры на устройство площадок для скамеек и урн в Белокурихе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент с введением курортного сбора в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, в соответствии с указом российского президента, начался с 1 мая 2018 года.

В Белокурихе размер начислений пока составляет 30 рублей с человека. По оценке властей региона, выход «на проектную мощность» (в 2019 году размер курортного сбора поднимается до 50 рублей с человека) позволит получить по итогам года 45−50 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае отмечено несколько случаев отказа оплатить курортный сбор