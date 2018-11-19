Города и районы Дагестана получат денежные бонусы за успехи в экономике

Махачкала, , 08:51 — REGNUM В Дагестане 15 муниципалитетов будут поощрены за наилучшие социально-экономические показатели в 2017 году. По три победителя в пяти номинациях получат из бюджета по 25 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в минэкономразвития республики.

Среди городов с первого по третье места заняли соответственно Дербент, Каспийск и Избербаш. В равнинной зоне республики отмечены Дербентский, Карабудахкентский и Кумторкалинский районы.

Среди предгорных районов лучшими за 2017 год признаны Новолакский, Казбековский и Табасаранский. В горной части республики гранты получат Гунибский, Хунзахский и Левашинский районы. И, наконец, Шамильский, Кулинский и Ахвахский районы оказались в числе победителей в высокогорной зоне республики.

Напомним, указ о ежегодном выделении из республиканского бюджета денежных средств наиболее отличившимся муниципалитетам был подписан президентом Дагестана в мае 2009 года. При определении победителей в расчёт берётся 12 показателей, среди которых средняя зарплата населения, число субъектов малого и среднего предпринимательства, качество автомобильных дорог, удовлетворённость жителей работой органов местного самоуправления и т. д.

По итогам 2016 года гранты также получили 15 муниципалитетов. Среди победителей пяти номинаций были отмечены Хасавюртовский, Сергокалинский, Гунибский и Тляратинский районы, а также город Каспийск.

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