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В метро запустили ещё пять инновационных поездов «Москва»

Экономика

Всего в Московском метрополитене курсируют 89 составов нового поколения

В метро запустили ещё пять инновационных поездов «Москва»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа метро

Москва, 19 ноября 2018, 08:46 — REGNUM  В Московском метрополитене начали курсировать еще пять новых инновационных поездов «Москва». Новые составы на 15% вместительнее предыдущих. Два поезда нового поколения будут ходить по Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиям, три будет перевозить пассажиров по Филевской линии, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, всего в Московском метрополитене курсируют 89 инновационных составов «Москва», из них 56 поступили с начала 2018 года. Еще 13 поездов «Москва» запустят до конца года.

В московском метро появятся вагоны с зарядками для мобильных устройств

Главное отличие «Москвы» от старых поездов подземки — в составах отсутствуют перегородки между вагонами, сделан сквозной проход через все вагоны. В поездах более широкие дверные проемы. Кроме того, можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов. В вагонах работают сенсорные мониторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые поезда «Москва» начали поступать в метрополитен в начале 2017 года. В течение нескольких месяцев они проходили целый комплекс различных испытаний на линиях метро. Все технические характеристики поездов проверялись в ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации.

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