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Автомагистраль между Астаной и Павлодаром откроют до конца 2018 года

Экономика

Срок ввода участка в эксплуатацию был отложен почти на год

Павлодар, Казахстан, 19 ноября 2018, 08:42 — REGNUM  В Павлодарской области Казахстана мостостроительная организация планирует достроить проблемный участок автомобильной магистрали Павлодар — Астана до конца 2018 года, передает 19 ноября телеканал «Хабар 24».

Участок автодороги между селами Пограничник и Калкаман строился силами иранской компании, которая не завершила работы. В результате срок ввода участка в эксплуатацию был отложен почти на год.

До конца 2018 года планируется открыть движение по двум полосам строящегося автобана «Центр — Восток». Строительные работы будут продолжены зимой 2019 года.

Заместитель директора павлодарского филиала «КазАвтоЖол» Акылбек Кабылдин заявил, что полностью проезд по четырехполосной дороге планируется открыть в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что в неудовлетворительном состоянии находятся 24,2 тыс. км дорог местного значения.

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