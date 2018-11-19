IT-компаниям в России государство поможет с льготными кредитами

Москва, , 08:35 — REGNUM Российские компании, работающие в сфере информационных технологий, смогут получать кредиты по льготным ставкам. Установить субсидии на часть процентной ставки в качестве меры поддержки предложило Министерство цифрового развития РФ (Минкомсвязь).

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Этот вопрос обсуждался на совещании 16 ноября с представителями IT-отрасли и банками, сообщают «Ведомости». Так, речь идёт о субсидировании 50% от рыночной банковской ставки. На эти цели из федерального бюджета в 2019—2021 году по программе «Цифровая экономика» закладывается 12,5 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рулей могут поступить в 2019 году, почти 3,7 млрд рублей — в 2020 году, более 7,1 млрд рублей — в 2021-м. Это деньги, запланированные по программе «Цифровая экономика».

Это позволит ИТ-компаниям, которые будут разрабатывать и внедрять продукты для реального сектора российской экономики, взять кредитов за три года на 146 млрд рублей. Предполагается, что такие субсидии Минкомсвязь будет предоставлять напрямую кредитным организациям и Внешэкономбанку, которые, в свою очередь, будут кредитовать участников ИТ-рынка на льготных условиях.

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