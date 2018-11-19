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Казахстан стал крупнейшим игроком на мировом рынке льна

Экономика

Казахстанский и российский лён стал ценообразующим фактором

Астана, 19 ноября 2018, 07:50 — REGNUM  В 2018 году валовый сбор льна в Казахстане превысил 700 тыс. тонн, что позволило республике стать крупнейшим мировым производителем этой продукции. Об этом 19 ноября сообщает портал Atameken Business со ссылкой на исследовательское бюро «Зерновые&Масличные. Казахстан».

Руководитель бюро Виктор Арсланов отметил, что казахстанский и российский лён стал ценообразующим фактором. По итогам января-августа экспорт льна в Бельгию составил 99 тыс. тонн на сумму $31,8 млн. В Польшу было экспортировано 39 тыс. тонн, а Афганистан — 27 тыс. тонн.

Совокупный экспорт составил 219 тыс. тонн на сумму $72 млн. Арсланов добавил, что производство масленичного льна в Казахстане не субсидируется.

Отметим, мировыми лидерами производства льна являются Россия, Казахстан и Канада. Основной объем продукции проходит через бельгийский порт Гент. Стоимость льна в порту является индикатором мировых цен на эту продукцию.

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Сельское хозяйство
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