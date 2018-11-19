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Правительство РФ установило долю иностранных работников на 2019 год

Экономика

В некоторых сферах экономики доля снижена, в ряде отраслей сохранена

Москва, 19 ноября 2018, 07:29 — REGNUM  Правительство России установило допустимую долю иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики на 2019 год. Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В некоторых сферах экономической деятельности доля иностранных работников сохранена, в ряде отраслей экономики — снижена. В частности, доля сохранена в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников, снижена — с 28% до 26% в сфере пассажирского и автомобильного грузового транспорта.

Отмечается, что принятые решения позволят регулировать рынок труда и необходимость трудоустройства граждан России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году число работников из-за рубежа, приезжающих на заработки в Россию, снизится. В будущем году на работу в Россию будут приглашены 144 тыс. 583 иностранных работника. В 2018 году их численность составляла 140 тыс. 423 человек.

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