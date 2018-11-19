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Для возобновления роста нефти время пока не пришло

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 19 ноября

Москва, 19 ноября 2018, 07:11 — REGNUM  На торгах лондонской биржи ICE 16 ноября нефть марки Brent продолжила начавшийся 15 ноября рост, хотя уже не такими высокими темпами, и подорожала на 0,54%, до $66,96 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Вечером 16 ноября вышел еженедельный отчет Baker Hughes, зафиксировавший, что количество активных нефтедобывающих платформ в США выросло всего на две единицы, до 888. Вышедшие ранее данные по коммерческим запасам нефти в США продемонстрировали их рекордный рост, который помешал нефти подняться на более высокие ценовые уровни. Рост товарных запасов нефти в США составил 10,27 млн баррелей, что втрое превысило ожидания рынка.

Можно сказать, что президент США Трамп оказался прав и сделал недавно в Twitter верный прогноз, обваливший нефтяной рынок. Получается, что с учетом огромного объема предложения черного золота в США нефть действительно должна подешеветь. Для возобновления роста пока не пришло время. На сегодня, 19 ноября, прогноз по цене Brent находится на уровне в $66−68 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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