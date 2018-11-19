В РЖД раскрыли концепт новых плацкартных вагонов

Москва, , 05:50 — REGNUM В новых плацкартных вагонах РЖД появятся модульные пространства и пассажирские места, которые можно отгородить шторами. Пассажиры смогут пользоваться электрическими розетками и USB-разъемами, следует из опубликованных в сети снимков.

Новый плацкарт призван сделать путешествие более комфортным. За счет модульных конструкций будет больше индивидуального пространства. Полки в новых вагонах похожи на диваны с подголовниками, а каждое место оборудовано плотными шторами, позволяющими пассажиру создать полностью закрытое от других пространство.

В интерьере использованы светлые тона, полки стали серыми с красными подголовниками, столики и перегородки — цвета светлого дерева. В туалетах предусмотрены гигиенические души, пеленальные столики, сушилки для рук и иные удобства, уточняет РИА Новости.

Обновлять вагоны в РЖД планируют с 2019 года, заменяя новыми старые плацкарты. Упор сделают на персональное пространство пассажиров и приватность отдыха, безбарьерность и высокую техническую оснащенность.

Как сообщало ИА REGNUM, об обновлении парка плацкартных вагонов ранее заявлял генеральный директор РЖД Олег Белозеров. У пассажира должна быть «зона персонального комфорта» — индивидуальное пространство, которое путешественник сможет изменять под себя.

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