В России может на 30% подорожать колбаса

Москва, , 05:19 — REGNUM Введение акцизов на продукты переработки красного мяса может привести к подорожанию колбасных изделий примерно на треть. Инициатива принадлежит экспертному совету при правительстве РФ, пишут 19 ноября «Известия».

Налог составит около 160 рублей на 1 кг продукта. Предложение изложено в отзыве совета на программу «Укрепление общественного здоровья», которая разработана в рамках нацпроекта «Демография».

Авторы инициативы отмечают, что в колбасе, сосисках, беконе и других переработанных мясопродуктах содержится большое количество канцерогенов. Прием такой пищи повышает риск онкологических заболеваний.

За счет средств, вырученных после введения акцизов, предлагается уменьшить цены на полезные продукты. Тем самым будет внесен вклад в увеличение продолжительности жизни населения, полагают эксперты.

В Минздраве документ одобрили, однако о введении конкретных мер речи пока не идет. А вот производители мясной продукции инициативу не поддержали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о намерении правительства пересмотреть состав и стоимость потребительской корзины, но лишь к 2021 году. При этом предлагается приблизить к «рациональным нормам здорового питания» качество минимального набора продуктов.

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