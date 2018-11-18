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Китайские таможенники отчитались о резком росте товарооборота с Россией

Экономика

На нашу страну приходится до 70% внешней торговли ведущего приграничного региона КНР

Китайские таможенники отчитались о резком росте товарооборота с Россией
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Харбин, Китай, 18 ноября 2018, 22:04 — REGNUM  По итогам трех кварталов 2018 года зафиксирован резкий, почти на 60% в годовом исчислении, рост товарооборота между северо-восточной пограничной провинцией КНР Хэйлунцзян и регионами Российской Федерации, сообщает 18 ноября Синьхуа со ссылкой на данные Харбинской таможни.

В абсолютных цифрах экспорт Хэйлунцзяна в Россию составил около 5,7 млрд юаней, а импорт превысил 80 млрд юаней; на российскую долю в настоящее время приходится более 70% всего объема внешней торговли этой провинции КНР

В отчете китайских таможенников в связи с этим отмечается эффективность принятых ими мер по сокращению процедуры оформления товаров. Так, в 2018 году ее продолжительность в сравнении с предыдущим 2017 годом сократилась более, чем на 80% в отношении импорта в КНР и более, чем на 90% по отношению к экспортным операциям.

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Российско-китайские отношения
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