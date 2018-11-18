На проект архивного городка в Обнинске выделили 100 млн рублей

Обнинск, Калужская область, , 18:08 — REGNUM Архивный комплекс на площадке технопарка «Обнинск» планируется в построить в Калужской области, сообщает 18 октября корреспондент ИА REGNUM.

В будущем data-центре будет функционировать система электронного документооборота, что позволит оптимизировать прием архивных документов, хранящихся в федеральных органах власти и государственных унитарных предприятиях, и создать современную архивную инфраструктуру.

В рамках проекта, правительство РФ выделило 100 миллионов рублей из резервного фонда на разработку и согласование технического задания на проектирование Государственного архива в Обнинске. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из пояснительной записки к документу, деньги будут выделены Росархиву до конца 2018 года.

Планируется, что архивный городок в первом наукограде России — Обнинске будет состоять из зданий с подземными этажами, где документы с верхних этажей будут направляться на хранение с помощью спецоборудования. Кстати, их будут хранить в электронном формате, однако документы государственных органов и в том числе с вечным хранением, по прежнему останутся в бумажном виде.