Воскресенье, 18 Ноября 2018 года
19:21:05 МСК

На проект архивного городка в Обнинске выделили 100 млн рублей

Экономика

В будущем data-центре будет функционировать система электронного документооборота, что позволит оптимизировать прием архивных документов

На проект архивного городка в Обнинске выделили 100 млн рублей
Leonardo Rizzi
Дата-центр

Обнинск, Калужская область, 18 ноября 2018, 18:08 — REGNUM  Архивный комплекс на площадке технопарка «Обнинск» планируется в построить в Калужской области, сообщает 18 октября корреспондент ИА REGNUM.

В будущем data-центре будет функционировать система электронного документооборота, что позволит оптимизировать прием архивных документов, хранящихся в федеральных органах власти и государственных унитарных предприятиях, и создать современную архивную инфраструктуру.

В рамках проекта, правительство РФ выделило 100 миллионов рублей из резервного фонда на разработку и согласование технического задания на проектирование Государственного архива в Обнинске. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из пояснительной записки к документу, деньги будут выделены Росархиву до конца 2018 года.

Планируется, что архивный городок в первом наукограде России — Обнинске будет состоять из зданий с подземными этажами, где документы с верхних этажей будут направляться на хранение с помощью спецоборудования. Кстати, их будут хранить в электронном формате, однако документы государственных органов и в том числе с вечным хранением, по прежнему останутся в бумажном виде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить