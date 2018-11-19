«Металл-Экспо»: украинские металлурги работают в «стране-агрессоре»

Илья Иванов, , 15:21 — REGNUM

13−16 ноября в Москве на ВДНХ состоялась 24-я ежегодная международная промышленная выставка «Металл-Экспо». В ней приняли участие более 500 металлургических компаний из 35 стран мира. Свои достижения в области оборудования и технологий для черной и цветной металлургии представили передовые компании в отрасли, такие как SMS group, Liebherr, GLAMA Maschinenbau, Vernet Behringer и многие другие. Несмотря на все сложности в отношениях между Москвой и Киевом, рост пошлин и обмен санкциями, на выставке были представлены и крупные украинские компании. Корреспондент ИА REGNUM попытался выяснить у представителей украинских компаний и их филиалов, как согласуется бизнес в России со звучащими из Киева угрозами о разрыве со «страной-агрессором» экономических и политических отношений.

В этот раз украинская металлургия была представлена такими компаниями, как «Днепроспецсталь», «Днепротяжмаш», ООО ПФ «ИПРИС», «Краматорский завод тяжелого станкостроения» (КЗТС) «Металл-Курьер», «Метинвест» и «Финпрофиль». Напряжённость последних лет на охват выставки, как ни странно, особо не повлияла — украинские компании рекламируются на ВДНХ каждый год. Да и больших проблем с размещением они явно не испытывают — украинские стенды никак не ущемлены на фоне стендов отечественных и других зарубежных производителей.

Наиболее помпезно среди украинских экспозиций выглядела площадка «Метинвеста» (компании украинского олигарха Рината Ахметова). Стенд оказался в числе наиболее крупных и располагался вместе с аналогичными по размерам стендами, принадлежащим крупным европейским металлургическим компаниям.

Такая роскошь легко объяснима, учитывая широкую географию поставок «Метинвеста» в России — на выставке компания была представлена своей сбытовой компанией «Метинвест-Евразия», которая по большей части занимается поставками металлопроката по всей европейской части России вплоть до Самары. Всего в России у «Метинвеста» существует 15 филиалов. Впрочем, как уточнили представители компании на месте, это отнюдь не предел — просто заказчики из восточных регионов России работают с комбинатами напрямую.

Комментировать бизнес на фоне политических событий последних четырёх лет консультанты не стали, сославшись на то, что подобные вопросы лежат вне их компетенции. Однако добавили, что за 10 лет работы в России каких-либо принципиальных изменений в работе не заметили — что до событий 2014 года, что после.

«Метинвест» оказался единственной украинской компанией, которая смогла занять столь большую площадь и при этом практически в первых рядах выставки. Меньшую по размеру, но тоже весьма крупную и заметную экспозицию по соседству с Paul Wurth представил финский концерн Macring Group, который имеет на Украине под Харьковом одно из своих подразделений «Финпрофиль». Однако логотипы украинского предприятия на общем фоне практически незаметны, да и в рекламных материалах его продукции места представлено совсем немного — небольшой дополнительный буклет, предлагающий профилегибочное и металлобрабатывающее оборудование с «лучшим соотношением цены и качества».

Надо отметить, что общались представители компаний с журналистами достаточно охотно. Конечно, иногда комментировать ситуацию отказывались вообще, как получилось, например, с КЗТС. Но многие другие, пока вопрос не касался их непосредственного отношения к политике, с готовностью рассказывали о том, как поменялись условия работы после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе.

Исключением не стал и «Финпрофиль». Сотрудники пояснили, что бизнес от осложнения отношений между Украиной и Россией особо не пострадал: несмотря на то, что в 2015 году увеличилась ввозная пошлина, которая заставила «проседать предприятие по цене», свою долю рынка оно уверенно держит. Удовлетворительно отметили последнюю поставку заказчику в Иркутск. Конфликт же между Россией и Украиной прокомментировали сквозь призму делового подхода: посетовали на осложнения и выразили надежду, что отношения рано или поздно нормализуются, вернутся в русло стабильности и взаимовыгодного сотрудничества. А также со своеобразным облегчением добавили, что в случае усугубления отношений Macring Group просто будет проводить продукцию украинского предприятия через финскую головную компанию.

Вообще обращает внимание сугубо деловое отношение многих сотрудников к сложившейся политической ситуации, и оно явно не всегда продиктовано одним лишь нежеланием заводить разговор на провокационную тему. У стенда ПФ «ИПРИС» на вопрос о том, как соотносится бизнес компании с непростыми отношениями между Россией и Украиной, вовсе отреагировали с нескрываемым изумлением — оказалось, что не повлияло практически никак. «Военная агрессия», взаимные санкции отозвались лишь незначительными затруднениями на таможне. А в остальном «как было до 2014 года, так и после всё работает и абсолютно ничего не поменялось».

При этом ПФ «ИПРИС» имеет широкую географию поставок по всей стране, включая Краснодарский край, Череповец, Смоленск, Уфу и многие другие города. Само ООО представлено двумя предприятиями: основное производство находится в Украине, в Харькове, а второе — в российском Белгороде.

Никакими откровениями не поделились и на экспозиции «Днепроспецстали», которая заняла одну из центральных средних по размеру площадок. Там заверили, что работа, подкреплённая 15-летним опытом работы располагающегося в России торгового дома, идёт в привычном русле на протяжении многих лет.

А вот у гораздо более скромно представленного стенда многоотраслевого производственного комплекса в области тяжелого машиностроения «Днепротяжмаш» корреспонденту ИА REGNUM не замедлили пожаловаться на сложности работы в «послекрымской» России. Что заметно контрастировало с заявлениями представителей других компаний.

Дело не только в рынке сбыта — поставщики компании также в основном располагаются в России. Больше всего проблем «Днепротяжмашу» доставила отмена торговых преференций после 2014 года: по ряду товарных позиций сегодня пошлины достигают 36%, хотя в прежнее время их не существовало вообще. Теперь это серьёзно бьёт по стоимости продукции, и чтобы выдерживать соревнование с конкурентами, предприятию приходится серьёзно экономить и оптимизировать издержки.

По ряду товарных позиций «Днепротяжмаш» вовсе оказался выкинут с рынка — например, перестали поставлять в Россию колёсные пары и ряд других компонентов для железнодорожной отрасли, рынок которой теперь для предприятия стал практически закрыт.

Тем не менее самое сложное осталось позади, отметили сотрудники «Днепротяжмаша». Четыре года назад возникали серьёзные опасения за срыв контрактов, разногласия в связи с новыми рисками со стандартными поставщиками из России. Сейчас же, хоть и конъюнктура заметно ухудшилась, произошла какая-никакая стабилизация в отношениях, указали сотрудники «Днепротяжмаша». А что касается недавних санкций России против Украины, то они носят точечный характер и никак работу комплекса не затронули. «Кто не боится, тот продолжает работать», — добавили они.

В целом, как можно было убедиться, украинские компании при работе на российской выставке не сталкиваются ни с какими проблемами или административными ограничениями. К их стендам подходили потенциальные клиенты и заказчики, обсуждали продукцию и обменивались визитками, кажется, никак не касаясь политических моментов.

С другой стороны, присутствие украинских компаний никак не бросается в глаза по сравнению с предприятиями из других государств. О своей стране базирования, как и подавляющее большинство компаний на выставке, на стендах без необходимости не распространяются и не выставляют напоказ соответствующую символику. В основном национальную специфику в своей рекламе использовали менее известные производители, особенно выделились в этом отношении китайские компании. Они, впрочем, оказались практически в самом «хвосте» павильона. Как это ни странно, там же среди них расположился скромный маленький стенд украинского «Металл-Курьера».

В целом наблюдение за выставкой в этот раз наглядно подтвердило принцип: война торговле не помеха. Сформированная при СССР металлургическая промышленность, несмотря на границы и пошлины, до сих пор остаётся единой производственной системой, а потому бизнес предпочитает молчаливо сохранять статус-кво: политику он не замечает, а когда с её проявлениями приходится считаться, то относится к ней как к досадному осложнению или стихийному бедствию. Похоже, «страна-агрессор», война, борьба за собственную «независимость» и «идентичность» находятся разве что где-то на уровне общей абстрактной идеи, а как только речь заходит о конкретных практических интересах, то не остаётся ничего, кроме поставок, балансов и бухгалтерского учёта.