Государственная стратегия для России вне столиц: нищета и бумажная болтовня

Андрей Маленький, , 17:30 — REGNUM

«Денег нет, но вы держитесь!» — этот антиутопический лозунг продолжает действовать в отношении размеров пенсий и прожиточного минимума, пособий на детей, но никак не касается денежных средств, щедро расходуемых на всех этажах власти на утопии под названием стратегическое планирование.

В Ленинградской области умудрились посчитать, во что обходится государству сам этот счёт. Оказалось, что субсидия из областного бюджета муниципальному образованию на разработку документов стратегического планирования в среднем составляет 1 333 433 рубля. А средние затраты органов исполнительной власти (без учета затрат самих муниципалитетов) на администрирование предоставления одной субсидии составляют 383 338 рублей.

Иначе говоря, затраты на администрирование одной субсидии составляют 48 процентов от размера этой субсидии. В среднем.

Такие данные привел В. Пинчук, директор департамента комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, в свое й презентации «Пересборка государственных процессов «от клиента». Этот доклад был представлен на недавно завершившемся Форуме стратегов, который проводится ежегодно в Санкт-Петербурге, начиная с 2002 года.

Форум стал, по мнению его идеологов, основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации.

На самом деле этот форум продемонстрировал огромную пропасть между государственными замыслами и практикой их исполнения на региональном и местном уровнях. Сами того не ведая, приглашенные участники, многие руководители муниципальных администраций, желая произвести достойное впечатление, поделились не только амбициями, но и чеховско-гаевским пафосом.

Гаев в пьесе А. Чехова «Вишневый сад» — барин, проевший на леденцах всё свое состояние и вынужденный продать свою родовую усадьбу, обращается с напыщенной речью к старому книжному шкафу.

«Дорогой, многоуважаемый шкап! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания».

В городском округе Кинель Самарской области делается немало в интересах населения, но только не то, как всё это выражается в рассказах руководителей о стратегических планах.

В округе 58 тысяч населения. Его площадь 108 квадратных километров. Теперь есть стратегия развития до 2025 года, то есть на шесть лет. На разработку этой стратегии ушло пять «нестратегических» лет.

В процессе разработки получились:

— инерционный сценарий развития,

— умеренно-оптимистический сценарий развития, оптимистический сценарий развития, форсированный сценарий развития,

— умеренно-пессимистический сценарий развития, пессимистический сценарий развития, пессимистический форсированный сценарий развития.

Итого — семь сценариев, хотя цель стратегии осталась неизменной: сделать город с наиболее благоприятными условиями проживания и рекреации по сравнению с другими городами в Самарской области.

За пять лет разработки пройден «большой» путь: создание в 2013 году координационного совета по разработке стратегии, социологические и другие исследования, деловая игра «Форсайт в муниципальном стратегическом планировании». Определены основные структурные элементы стратегии. В мае 2016 года состоялся «круглый стол» по стратегии, провели общественное обсуждение и в ноябре 2016 года думой городского округа утвердили стратегию.

Однако лишь в мае 2018 года создан экспертный совет по разработке плана мероприятий по реализации стратегии, проведены «совещательные мероприятия» и состоялось утверждение плана.

Это ещё не всё. 9 сентября 2018 года в единый день голосования вовлекли население в обсуждение стратегии и получили предложения от 3000 жителей.

Возможно, горожане очень заинтересовались такой идеей стратегии, как осуществить «возврат потерянных лет потенциальной жизни», который обещает администрация городского округа.

Заявленная миссия города в стратегии — стать транспортно-логистическим центром наземных международных транспортных коридоров России, создать в городском округе «Агроград» и превратить Кинель в лидера Приволжского федерального округа по внедрению инноваций аграрной науки в сельское хозяйство, сформировать разгрузочные потоки на восточном направлении путём входа в Самарско-тольяттинскую агломерацию.

К решению острых демографических проблем города и к цели стратегии эти миссии имеют весьма опосредованное отношение.

Может быть, в головах чиновников этот путь и не кажется таким извилистым, а, напротив, прямым. В округе растет смертность. Каждый третий, покинувший нас, умер в трудоспособном возрасте. Начиная с 1992 года нет простого воспроизводства населения, чрезвычайно велика роль миграции в формировании численности населения.

Зато в перечень мероприятий по решению демографических проблем попали только такие примитивные пункты:

— охватить мероприятиями по укреплению института семьи — не менее 2 тысяч семей ежегодно;

— проведение работы по профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних — не менее 2,2 тысяч человек ежегодно;

— снизить число совершаемых преступлений на 18 процентов;

— проведение ежегодных праздников по пропаганде положительного семейного опыта, здорового образа жизни.

Это — всё. Комментировать тут нечего. Абсолютное невежество.

Было бы честнее признаться, что не удалось понять, что у демографии, как у объективного явления, никогда никаких проблем не было и не может быть. Потому что демография — это статистика. Изменить демографическую статистику управленческими способами можно только путём приписок, искажением данных. Никакой мероприятийный подход здесь не продуктивен.

Презентация стратегии Кинеля заканчивается по-гаевски, обращением к шкапу: «Мы добились главного — смены мышления жителей округа». На какое? На инопланетное?

Пример формально-бюрократическому подходу подают старшие товарищи.

Самарская телерадиокомпания «Губерния» рассказала, как в Кинеле областные депутаты провели выездное совещание. «11 профильных комитетов на месте изучили реализацию целевых программ и сделали срез накопившихся проблем». Так сообщается о выездном мероприятии.

Авторов репортажа не озадачило, что сразу одиннадцать профильных комитетов выехали в город, но не на год или месяц, а на день. На день обычно выезжают коллективом для другого.

Как же депутатам удалось изучить реализацию целевых программ? Что это за срез проблем, не решавшихся всё последнее время, который можно обнаружить, просто выехав на день на место?

Что разглядели депутаты?

В городской больнице один-единственный стоматолог на 90 тысяч человек (видимо, это 58 тысяч горожан плюс жители соседних поселений). Целевые студенты неохотно идут работать в малые города — для них в программе «Земский доктор» подъемных не предусмотрено. Головная боль кинельских врачей — дефицит аппаратов УЗИ, удаленность томографов от стационара, отсутствие лифта в отделении реанимации. Уже 10 лет стоят недостроенные корпуса, которые могли бы вместить и детскую поликлинику, и женскую консультацию.

Закончился этот депутатский наезд обещанием написать письмо губернатору о необходимости действий. Вот и всё, что поведала о визите депутатов губернская телерадиокампания.

«Создавая» ту или иную стратегию, многие вновь назначенные начальники пытаются представить дело так, что именно под их руководством дело сдвинется, а прогресс будет нарастать семимильными шагами.

Газета «Кинельская жизнь» рассказала о том, как на площадке АвтоВАЗа в Тольятти недавно прошел общественный региональный форум «Стратегия лидерства», на котором была обобщена «масштабная работа, проведенная в последние месяцы по формированию стратегии развития Самарской области» (ну, чем не обращение к гаевскому шкапу?).

Новый губернатор Самарской области Д. Азаров, видимо, очарован собянинскими идеями о мировой конкуренции городов (если и есть такая конкуренция, то она в головах мэров городов или их непосредственных подчиненных, угадывающих мысли начальников и подсовывающих волшебное зеркальце: «Я ль на свете всех милее?»).

Д. Азаров убеждал присутствующих, что область тоже может быть успешной в конкурентном мире и добиться лидерства, так как наконец-то появляется «живая», «умная» стратегия.

В этом процессе участвовали жители всех 37 муниципальных образований. Обсуждение вел­ось в рамках муниципальных стратегических сессий. Результатом работы станут стратегии развития 27 муниципальных районов и 10 городских округов, которые будут приняты до конца осени.

Об одной из таких стратегий — развития города Кинеля — поведал в своем селфи-отчете Чихирев В.А., глава городского округа Кинель Самарской области.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай на период до 2035 года растягивает обращение к гаевскому шкапу на несколько театральных актов.

Для того, чтобы внедрить стратегическое планирование и проектное управление стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай на период до 2035 года, отводится семь лет. Таков первый этап её реализации: с 2018 по 2024 год.

На втором этапе, с 2024 по 2030 годы, должны быть реализованы ключевые инвестиционные проекты, в том числе объекты инфраструктуры развития муниципалитета, включенные в стратегию. И лишь на третьем этапе — в 2031—2035 годах, планируется достижение современных форматов услуг для населения, повышение качества и комфортности его проживания.

Тем временем по стране активно, но самотёком, распространяется опыт Кировской области по проведению местных референдумов с одной преобладающей повесткой: как выжить. Потому что с передачей ответственности за развитие территорий на локальный уровень произошло обострение всех социально-экономических проблем этих самых территорий.

В 2017 году состоялось 1216 местных референдумов. Абсолютное большинство референдумов — на тему самообложения граждан, а по сути — о нищенском существовании сел и деревень, вынуждающем, например, наполнять общую кассу поселения даже за счет инвалидов 1-й и 2-й группы, престарелых граждан старше 75 лет, малоимущих граждан, объявленный размер взноса которых лишь наполовину меньше размера взноса остальных жителей.

В год старта московской многомиллиардной реновации с каждого жителя муниципального образования Енисейский сельсовет Бийского района Алтайского края (их, жителей, всего с детьми — 1450 человек) брали на содержание кладбища — 31 руб., на уличное освещение — 40 руб., на содержание свалки — 30 руб., на пожарную дружину — 55 руб., на музей — 10 руб., на проведение праздников — 15 руб., на спортивные мероприятия — 15 рублей.

В этом году 66 процентов участников местного референдума этого же сельсовета проголосовали сразу на три года вперед. Каждый житель от 18 до 80 лет должен самообложиться в размере 300 рублей и в 2018 году, и в 2019 году, и в 2020 году. К тому, для чего собирались деньги в 2017 году, добавился ремонт дорог — 60 рублей и содержание мест общего пользования — 44 рубля.

В Вильвенском сельском поселении Добрянского муниципального района Пермского края в 2018 году разовый платеж составил 500 рублей, а скидка для инвалидов I группы и малоимущих граждан — 50 процентов.

В Михеевском сельсовете Оренбургской области по решению референдума соберут деньги на похороны в 2019 году односельчан всем миром.

В этом году референдумы по самообложению проведены в Алтайском крае, Самарской области, Татарии, Кировской области, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Мордовия.

Надеяться на, что в государстве всё каким-то волшебным образом нормализуется, вредно. События, предоставленные самим себе, имеют только одну перспективу развития, и она — не позитивная.

В министерстве экономического развития Ростовской области правильно считают, что федеральный центр ответственен за то, что происходит в стратегическом планировании в стране.

Нельзя одновременно разрабатывать документы на федеральном и региональном уровнях. Недопустимо постоянно смещать сроки планирования на федеральном уровне. Не нормально, что отсутствует в открытом доступе информация о национальных проектах. Плохо, что нет четкого взаимодействия федерального и региональных проектных офисов. Отсутствие единой информационно-аналитической системы проектного управления, неясная роль муниципалитетов, отсутствие системы мониторинга непременно скажутся на качестве планов и жизни.

Поэтому не надо браться за задачу «смены мышления жителей округа». Лучше начать с себя. Если хватит ума и характера.