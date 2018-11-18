СМИ определили три основных проекта России для усиления влияния в Евразии

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Россия наращивает свое влияние в Азии и Европе с помощью трех основных своих проектов газовых трубопроводов: «Северный поток-2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири», пишет 17 ноября Bloomberg.

Как напоминает Bloomberg, Россия является крупнейшим поставщиком газа и занимается его экспортом со времен окончания Второй мировой войны. В 2017 году поставки российского газа составили треть от всего спроса Европы на голубое топливо. А к 2025 году, по мнению экспертов, доля российского газа на рынке Евразии составит 40% от всего потребляемого континентом. Данному обстоятельству может поспособствовать растущий спрос на газ в Китае и у соседних с ним стран и сокращение добычи на голландском газовом месторождении Грониген.

Также к повышению спроса на российский газ приведет закрытие в 2022 году последнего атомного реактора в Европе, а также ряда электростанций, работающих на угле. Ввиду чего: «Дополнительные поставки из России ставят Европу в более удобное положение», — пишет автор публикации.

Однако у указанных газовых проектов России есть и серьезные враги. В частности, речь идет о президенте США Дональде Трампе, который подписал закон о санкциях против компаний, сотрудничающих с проектом «Северный поток-2» и назвавшего Германию из-за её сотрудничества с Россией в данном газовом проекте «заложницей Москвы».

В США неоднократно заявляли о том, что «Северный поток-2» представляет собой «опасность», которая «подрывает стратегическую и экономическую безопасность Европы». При этом многие европейские страны подчеркивают надежность Москвы как поставщика и выгодность для них «Северного потока-2», и не хотят от него отказываться.

Отметим, ранее, 17 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прежде чем приступить к реализации прокладки трубопровода «Турецкий поток» через территорию Сербии, Россия хотела бы получить твердые гарантии от структур ЕС.