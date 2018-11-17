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Реконструкцией аэропорта Челябинска займётся компания, строившая МКАД

Экономика

ОАО «Центродорстрой» названо единственным исполнителем работ

Реконструкцией аэропорта Челябинска займётся компания, строившая МКАД
Maxiss
Аэропорт Челябинска

Челябинск, 17 ноября 2018, 21:01 — REGNUM  Реконструкцией аэропортового комплекса «Баландино» в Челябинске будет заниматься компания из Москвы. Единственным исполнителем работ и услуг определено ОАО «Центродорстрой», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее распоряжение правительства России Дмитрий Медведев подписал 15 ноября. А 16-го оно было опубликовано на портале правовой информации.

О компании известно, что она зарегистрирована в Москве и имеет богатую историю. Датой создания является 1941 год. Компания, в частности, известна тем, что строила Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Среди указанных на её официальном сайте видов деятельности значится в том числе и реконструкция аэропортовых комплексов.

В Челябинске ОАО «Центродорстрой» будет заниматься реконструкцией аэродрома. Предстоит построить новую взлётно-посадочную полосу и ещё несколько объектов.

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Строительство и состояние аэропортов
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