Реконструкцией аэропорта Челябинска займётся компания, строившая МКАД

Челябинск, , 21:01 — REGNUM Реконструкцией аэропортового комплекса «Баландино» в Челябинске будет заниматься компания из Москвы. Единственным исполнителем работ и услуг определено ОАО «Центродорстрой», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее распоряжение правительства России Дмитрий Медведев подписал 15 ноября. А 16-го оно было опубликовано на портале правовой информации.

О компании известно, что она зарегистрирована в Москве и имеет богатую историю. Датой создания является 1941 год. Компания, в частности, известна тем, что строила Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Среди указанных на её официальном сайте видов деятельности значится в том числе и реконструкция аэропортовых комплексов.

В Челябинске ОАО «Центродорстрой» будет заниматься реконструкцией аэродрома. Предстоит построить новую взлётно-посадочную полосу и ещё несколько объектов.