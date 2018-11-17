Специалисты «Калугаэнерго» в 2018 году приняли более 136 тыс. обращений

Калуга, , 17:57 — REGNUM За 9 месяцев 2018 в подразделения филиала «Калугаэнерго» поступило 136 895 обращений, сообщила 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

По её словам, количество обращений потребителей в офисы филиала «Калугаэнерго» постоянно растет, что свидетельствует о популярности сервисов компании у граждан, организаций и бизнес-сообщества. Чаще всего потребители обращаются по вопросам, связанным с технологическим присоединением к электросетям, коммерческим учетом (заменой и установкой счетчиков), техническим обслуживанием сетей, отключениями электроэнергии, в том числе плановыми.

Так, одна из самых востребованных услуг — технологическое присоединение к электросетям, количество обратившихся в подразделения «Калугаэнерго» по этому вопросу постоянно увеличивается. С начала 2018 года в филиал «Калугаэнерго» поступило более 7500 заявок на технологическое присоединение, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Специалисты филиала консультируют жителей о возможностях и правилах технологического присоединения к электрическим сетям, сроках исполнения заявок, требованиях, предъявляемых к комплекту документов заявителей.

Более 97% заявок на техприсоединение поступило от «льготной» категории потребителей с заявленной мощностью присоединяемых электроустановок до 150 кВт (юридические и физические лица). К примеру, среди наиболее крупных по заявленной мощности потребителей — АО «ТехноКапитал» (4990 кВт), предприятие по изготовлению полуфабрикатов глубокой заморозки.

Следует отметить, что «Калугаэнерго» в числе дополнительных сервисов предлагает услугу «Сопровождение ТП», когда выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, берет на себя электросетевая компания. Калужские энергетики имеют опыт и материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре.

«Немаловажно, что работы производятся высококвалифицированным персоналом с использованием сертифицированных материалов, спецтехники, при этом весь комплекс работ осуществляет та же организация, к сетям которой присоединяется электроустановка потребителя, — подчеркнула Наталья Копоня. — При заказе услуги клиент получает «под ключ» полный комплекс мероприятий по техприсоединению объекта к электрическим сетям с гарантией качества (от оформления необходимых документов до строительно-монтажных работ и подключения объекта к электросети), экономит средства и время».