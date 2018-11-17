На онкологию и тренеров: чем помогут Зауралью из федерального бюджета

Курган, , 15:18 — REGNUM В Курганской области полным ходом идёт обсуждение регионального бюджета на 2019−2021 годы. Депутат Государственной думы РФ Василий Шишкоедов сообщил на пресс-конференции, что ждёт казну Зауралья из принятого во втором чтении 14 ноября 2018 года проекта федерального бюджета.

В 2019 году Курганской области, по словам парламентария, будут выделены субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры — более 69 млн рублей, для приобретения спортивного оборудования и инвентаря — 34 млн рублей. Данные деньги выделяются в рамках программы создания по всей России 106 полей с искусственным покрытием, строительства 25 манежей и переподготовки футбольных тренеров.

Для Курганской области в 2019 году в федеральном бюджете на 2019 год предназначено 213 млн рублей на поддержку учебных мест в сельских школах. На оснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным. Курганская область получит в 2019 году сумму более 231 млн рублей, на развитие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территориях, где число жителей составляет от 100 до 2 тыс. человек — более 5 млн рублей.

В третьем чтении проект федерального бюджета 2019−2021 годов парламентарии Госдумы РФ намереваются рассмотреть 21 ноября.

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