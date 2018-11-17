В Huawei рассчитывают обойти Sasmung по продажам смартфонов в 2020 году

Пекин, , 11:17 — REGNUM Huawei выйдет на первое место в мире по объему продаж смартфонов в 2020 году, заявил генеральный директор китайской компании Ю Ченгдонг. Об этом сообщает Gizchina.

В апреле 2018 года Ю Ченгдонг предсказал, что Huawei обойдет по продажам смартфонов американскую компанию Apple к концу 2028 года. Отчеты аналитиков показали, что Huawei удалось обойти Apple уже в третьем квартале 2018 года.

Теперь по объему продаж на мировом рынке смартфонов китайскую компанию превосходит только южнокорейская Samsung Group.

В новом прогнозе Ю Ченгдонг заявил, что в 2019 году Huawei вплотную приблизится к показателям Sasmung, а в 2020 — выйдет на первое место.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Huawei впервые обошел Sasmung по продажам смартфонов в России. Доля Huawei составила 26,5%, доля Samsung — 23,2%.