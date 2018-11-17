«Девочки, вы договоритесь на берегу!»: скандал на Урале

Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM В свердловском Законодательном собрании растерялись, заслушав доклад о помощи молодым семьям. Согласительную комиссию по бюджету удивило выступление главы отдела молодежных программ областного департамента молодёжной политики Евгении Султановой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Султанова сразу начала с печальных цифр за 2018 год. На «дополнительные социальные выплаты молодым семьям» у департамента осталось 291,8 тысяч рублей, в очереди стоят 130 семей. Каждой нужно выплатить по 185 тысяч в среднем — заявила начотдела.

Члены комиссии еще только осознали, что денег ощутимо не хватает, а Султанова уже предложила радикальное решение — после того, как каждая из 130 семей получит свои выплаты, нужно «оптимизировать» программу. Сейчас право на допсоцвыплату имеют молодая семья с супругами не старше 36 лет с ребенком — уже участники программы, ранее получившие первые выплаты. Султанова же предложила усложнить дорогу к дополнительным выплатам. «Закрыть программу совсем не представляется возможным, но оптимизировать ее мы можем». — уверенно заявила Султанова.

Рвение молодой чиновницы остудил глава бюджетного комитета Заксобрания Владимир Терешков: «Вы не нарушите требования закона в этой части, в своей оптимизации? Граждане всё равно смогут обратиться за выплатой?» — спросил он Султанову. Та, тем не менее, заверила «аксакала» уральской политики, что всё совершенно законно.

Оставался еще один нерешённый вопрос — по приобретению жилья для молодых семей. Начотдела после небольшой заминки назвала цифру, запланированную на 2019 год — 5,7 млн рублей. При этом сейчас в очереди стоит 471 семья. Для того, чтобы удовлетворить все семьи, нужно почти 212 млн рублей, обескуражила собравшихся Султанова.

Чиновница предложила «удовлетворить» в 2018 году хотя бы 100 семей из очереди, что потребует выделения ещё 15 млн. рублей департаменту.

Реакция на вторую часть выступления Султановой оказалась гораздо более жёсткой. «Когда приходит конец года <…>, плюёшься и материшься. Потому что они ведут себя не корректно», — резко выпалил в адрес департамента мэр Ивделя Пётр Соколюк. Глава города обвинил выступающих в том, что они выделяют меньше обещанного или не выделяют средств вовсе. «У меня просьба, девочки. Вы давайте, договоритесь на берегу. Вы нас поставите в дурацкое положение!» — жёстко заявил Соколюк.

Чиновница поблагодарила Соколюка за выступление и напомнила, что именно для таких разборов все и присутствуют на рабочих группах.

Решения по указанным вопросам ещё будут прорабатываться — ведь новый и.о. главы департамента Олег Гущин только 16 ноября «вышел в свет». Впереди у чиновника — конкретный разбор всех проблемных ситуаций, с семьями в том числе. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Гущин подтвердил, что помощь семьям для него — «тема, требующая особого внимания».

Напомним, в августе 2018 года правительство Свердловской области приняло постановление о компенсационных выплатах многодетным семьям как возможном варианте вместо предоставления земельных участков. С 2012 года таким семьям в регионе выдали более 10 тысяч участков, до апреля 2019 года хотят выделить ещё почти 6 тысяч.