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В Орле украли 19 тысяч тонн зерна из российского госфонда

Экономика

Сумма ущерба составляет 202 млн рублей

Орел, 17 ноября 2018, 02:30 — REGNUM  Более 19 тысяч тонн зерна украдено из российского госфонда, сообщили в пресс-службе «Объединенной зерновой компании» (ОЗК).

Уточняется, что факт хищения выявлен во время проверки, которую проводит ОЗК совместно с ФСБ, МВД РФ, Генпрокуратурой РФ и «Россельхозбанком». Хищение зерна в объеме 19 035 тонн обнаружено на АО «Орловская хлебная база № 36».

Факт выявлен 15 ноября, сумма ущерба составляет 202 284 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупных размерах (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ).

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Зерновое хозяйство России
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