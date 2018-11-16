Газопровод между Болгарией и Грецией построят на деньги Евросоюза

София, , 22:09 — REGNUM Европейская комиссия одобрила финансирование строительства газопровода-интерконнектора между Болгарией и Грецией, который должен объединить газораспределительные сети двух стран, передаёт «Болгарское национальное радио».

Как сообщается, общие расходы на строительство оцениваются в 240 млн евро. Газопровод протяжённостью в 182 километра соединит город Комотини на северо-востоке Греции с болгарским городом Стара-Загора.

Проектом предусмотрен первоначальный транзит природного газа в объёме 3 млрд кубометров в год до 2021 года, с последующим возможным увеличением объёмов поставок до 5 млрд кубометров.

В Еврокомиссии отмечают, что реализация проекта в сочетании с аналогичными межсистемными связями с Румынией и Сербией повысит возможности Болгарии по транзиту в страны Юго-Восточной Европы, а также поспособствует большему разнообразию газовых поставок в регион.

Как передавало ИА REGNUM, газопровод-интерконнектор между Болгарией и Грецией должен стать частью так называемого «Вертикального газового коридора», который соединит Грецию, Болгарию и Румынию. Решение о его строительстве было принято после закрытия в 2014 году проекта российского газопровода «Южный поток», который запретила реализовывать Еврокомиссия.

В перспективе «Вертикальный газовый коридор» предполагается связать с «Южным газовым коридором» — проектом расширения Южнокавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум) и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

В конце октября на встрече министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой с послом США в Софии Эриком Рубиным обсуждалась возможность поставок в Болгарию газа из Соединённых Штатов через Грецию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии обсудили с послом США возможные поставки американского газа