Уолл-стрит: Dow Jones и S&P выросли после заявлений Трампа о Китае

Нью-Йорк, США, , 21:46 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США торгуются разнонаправленно — Dow Jones и S&P 500 растут, Nasdaq падает, 16 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 171,44 пункта (0,68%), до 25 460,71 пункта, индекс S&P 500 вырос на 9,66 пункта (0,35%), до 2739,86 пункта, индекс Nasdaq упал на 9,01 пункта (0,12%), до 7250,03 пункта.

Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном отказе от дополнительных пошлин в отношении китайского импорта.

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