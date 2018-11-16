Саранск попал в тройку самых чистых городов России

Саранск, , 20:22 — REGNUM Столица Мордовии — город Саранск — вошел в тройку самых чистых городов России по оценке жителей. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел портал domofond.ru, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Участниками опроса стали жители 150 городов России, которым предложили оценить утверждение «в моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по десятибалльной шкале.

Самым чистым городом России жители признали Анапу (Краснодарский край), которая получила 8,1%. На втором месте — Сургут (Тюменская область) с показателем 8 баллов. Жители Саранска оценили чистоту города на уровне чуть ниже 8 баллов.

Средняя оценка чистоты городов РФ составила 5,9 балла и выросла по сравнению с данными прошлогоднего исследования на 0,2 балла. При этом разрыв между самой низкой и самой высокой оценкой увеличился с 3.6 балла в 2017 году до 5,5 балла по итогам последнего опроса.

ИА REGNUM, до начала чемпионата мира по футболу в 2018 году во всех городах — организаторах матчей побывал блогер Илья Варламов. Он отмечал исключительную чистоту Саранска, обращая внимание на то, что чисто не только на центральных улицах, но и во дворах.