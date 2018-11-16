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Названы сроки строительства под Челябинском нового полигона ТБО

Экономика

Строить начнут в 2020 году

Названы сроки строительства под Челябинском нового полигона ТБО
© ИА REGNUM
Мусор

Челябинск, 16 ноября 2018, 19:58 — REGNUM  В Челябинском кластере новый полигон твёрдых коммунальных отходов начнут строить в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов России.

Строительство запланировано на середину 2020 года, уточнили в пресс-службе.

Напомним, новый полигон должен появиться в районе деревни Чишма, на территории Сосновского района Челябинской области. Сейчас бытовые отходы из Челябинска свозят на временные площадки.

Городская свалка, напомним, сейчас не действует. Она была закрыта 11 сентября. Предстоит её рекультивация.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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