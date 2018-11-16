Мордовия увеличила промпроизводство на 9,9%

Саранск, , 19:45 — REGNUM Мордовия по итогам января-октября текущего года увеличила промышленное производство на 9,9% по сравнению с данными за десять месяцев 2017 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

В частности, добыча полезных ископаемых увеличилась на 18,2%. Обрабатывающие предприятия увеличили производство на 6,9%.

Организации, работающие в сфере обеспечения электроэнергии, газом и паром, а также кондиционирование воздуха, увеличила производство на 6,1%. Показатель деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также по ликвидации загрязнений вырос в 2,6 раза.

В стоимостном выражении рост промышленного производства за указанный период в республике составил 14,4%. Выполнено работ и услуг по полному кругу организаций собственными силами на сумму 160,011 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2018 года в республике также фиксировался рост промпроизводства на уровне 14,5%. В стоимостном выражении рост составил 16,2%.