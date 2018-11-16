Мордовия увеличила темпы строительства жилья на 30,5%

Саранск, , 19:29 — REGNUM В Мордовии объем ввода жилья по итогам января-октября 2018 года увеличился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в республике с начала года введено 263,512 тыс .кв метров жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Причем 59,447 тыс. кв метров или 22,6% введено в эксплуатацию в сельской местности, по сравнению с прошлым годом рост составил 6,8%.

В структуре строительства 125,182 тыс. кв метров или 47,5% введено индивидуальными застройщиками. По сравнению с январем-октябрем прошлого года ввод индивидуального жилья вырос на 26,8%.

Строительными организациями введено 138,330 тыс. кв метров или 52,5% в структуре строительства. Рост составил 34,1%.

В республике за указанный период построено 3276 квартир, включая общежития. Годом ранее было введено на 20,6% квартир меньше. Средняя стоимость строительства одного кв метра увеличилась на 26,7% и составила 43,456 тыс. рублей.

Физическим лицам продано в 2,9 раза больше жилья, чем годом ранее, доход от продажи квартир также увеличился в 2,6 раза.