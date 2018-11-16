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Государственный долг Мальдив к концу года превысит 3 млрд долларов

Экономика

Министр финансов Мальдивской республики Ахмед Мунавар дал оценку финансовой ситуации в стране

Государственный долг Мальдив к концу года превысит 3 млрд долларов
Giorgio Montersino
Мале

Мале, 16 ноября 2018, 20:27 — REGNUM  «К концу года государственный долг страны превысит 48 миллиардов мальдивских руфий (примерно 3 млрд долларов)», — заявил журналистам министр финансов Мальдивской республики Ахмед Мунавар.

Он отметил, что государственный долг страны увеличился из-за реализуемых проектов за последние пять лет.

Министр финансов выразил уверенность, что данные проекты развития увеличат возможность страны погасить данную задолженность в будущем.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, Ахмед Мунавар заявил, что экономический рост страны в ближайшем будущем составит 7.6%.

Он также отметил, что ВВП Мальдив составит 72 миллиарда руфий (примерно 4.6 млрд. долларов).

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Зарубежная хроника
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