В Индии появятся 1,4 млн рабочих мест в сфере IT к 2027 году

Нью-Дели, , 20:41 — REGNUM По данным исследования американской компании Cisco и международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation, к 2027 году в Индии появятся 1,4 миллиона рабочих мест в сфере информационных технологий, что на 46% больше, чем показатель 2018 года.

По прогнозам, этот рост будет возможен благодаря таким технологиям, как интернет вещей, большие базы данных, а также возникшей потребности в кибербезопасности.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», самыми востребованными окажутся должности дизайнера машинного обучения, администратора социальных сетей и дизайнера интернета вещей.

«Подобные изменения потребуют дополнительных программ сертификации сотрудников для повышения их квалификации», — говорится в исследовании.