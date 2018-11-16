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В Индии появятся 1,4 млн рабочих мест в сфере IT к 2027 году

Экономика

По прогнозам аналитиков, через девять лет в Индии количество рабочих мест в сфере информационных технологий увеличится на 46%

В Индии появятся 1,4 млн рабочих мест в сфере IT к 2027 году
© Айтен Юран
Жест

Нью-Дели, 16 ноября 2018, 20:41 — REGNUM  По данным исследования американской компании Cisco и международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation, к 2027 году в Индии появятся 1,4 миллиона рабочих мест в сфере информационных технологий, что на 46% больше, чем показатель 2018 года.

По прогнозам, этот рост будет возможен благодаря таким технологиям, как интернет вещей, большие базы данных, а также возникшей потребности в кибербезопасности.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», самыми востребованными окажутся должности дизайнера машинного обучения, администратора социальных сетей и дизайнера интернета вещей.

«Подобные изменения потребуют дополнительных программ сертификации сотрудников для повышения их квалификации», — говорится в исследовании.

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Зарубежная хроника
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