Азиатский банк развития выделит пакистанской провинции Панджаб $300 млн

Исламабад, , 09:16 — REGNUM Правительство пакистанской провинции Панджаб объявило о решении Азиатского банка развития выделить провинции кредит в размере 300 миллионов долларов на развитие инфраструктуры.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, банк, в задачи которого входит развитие инфраструктурных проектов в развивающихся странах, выделил средства для городов Саргодха, Музаффарагх, Рахимья Хан и Бахавалпур. Программа, на которую выделил деньги Банк, включает улучшение системы подачи питьевой воды, системы канализации и утилизации твердого мусора. Алим Хан, министр в правительстве Панджаба, заявил, что провинция обеспечит «прозрачное использование средств».

Крупнейшими акционерами Азиатского банка развития являются Япония, США и Китай.