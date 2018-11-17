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Азиатский банк развития выделит пакистанской провинции Панджаб $300 млн

Экономика

Азиатский банк развития выделит правительству пакистанской провинции Панджаб кредит в размере 300 миллионов долларов на развитие инфраструктуры

Исламабад, 17 ноября 2018, 09:16 — REGNUM  Правительство пакистанской провинции Панджаб объявило о решении Азиатского банка развития выделить провинции кредит в размере 300 миллионов долларов на развитие инфраструктуры.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, банк, в задачи которого входит развитие инфраструктурных проектов в развивающихся странах, выделил средства для городов Саргодха, Музаффарагх, Рахимья Хан и Бахавалпур. Программа, на которую выделил деньги Банк, включает улучшение системы подачи питьевой воды, системы канализации и утилизации твердого мусора. Алим Хан, министр в правительстве Панджаба, заявил, что провинция обеспечит «прозрачное использование средств».

Крупнейшими акционерами Азиатского банка развития являются Япония, США и Китай.

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Зарубежная хроника
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