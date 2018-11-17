Восточная Африка признана самой привлекательной для инвестиций

Додома, , 08:45 — REGNUM В отчете недавнего исследования, проведенного институтом компании Ernest & Young Global, говорится о том, что страны Восточной Африки являются привлекательным объектом для инвестиций, поскольку данный регион обладает средой, благоприятной для инвесторов, по сравнению с остальными странами Африки южнее Сахары.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, в исследовании измерялось количество проектов прямых иностранных инвестиций, зарегистрированных в той или иной стране.

В отчете указывается, что такие страны Восточной Африки, как Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Южный Судан, являются крупнейшими бенефициарами инвестиций стран Африки. В сумме в данных государствах было зарегестрировано 197 инвестиционных проектов, что составляет 27% всех реализованных проектов на африканском континенте.

На втором месте, согласно отчету, расположилась южная Африка со 162 инвестиционными проектами.

В целом, исследовательским институтом подсчитано, что африканские страны смогли привлечь 718 инвестиционных проектов в этом году, увеличив этот показатель на 6% с прошлого года.