Суббота, 17 Ноября 2018 года
08:57:06 МСК

Восточная Африка признана самой привлекательной для инвестиций

Экономика

Страны Восточноафриканского сообщества были названы институтом компании Ernest & Young Global африканским регионом наиболее привлекательным для инвестиций

Додома, 17 ноября 2018, 08:45 — REGNUM  В отчете недавнего исследования, проведенного институтом компании Ernest & Young Global, говорится о том, что страны Восточной Африки являются привлекательным объектом для инвестиций, поскольку данный регион обладает средой, благоприятной для инвесторов, по сравнению с остальными странами Африки южнее Сахары.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, в исследовании измерялось количество проектов прямых иностранных инвестиций, зарегистрированных в той или иной стране.

В отчете указывается, что такие страны Восточной Африки, как Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Южный Судан, являются крупнейшими бенефициарами инвестиций стран Африки. В сумме в данных государствах было зарегестрировано 197 инвестиционных проектов, что составляет 27% всех реализованных проектов на африканском континенте.

На втором месте, согласно отчету, расположилась южная Африка со 162 инвестиционными проектами.

В целом, исследовательским институтом подсчитано, что африканские страны смогли привлечь 718 инвестиционных проектов в этом году, увеличив этот показатель на 6% с прошлого года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить