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Индексы Уолл-стрит открылись в «красной зоне»

Экономика

Индекс Nasdaq рухнул до 7193,6 пункта

Нью-Йорк, США, 16 ноября 2018, 18:45 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США начали торги в «красной зоне», 16 ноября передает агентство Reuters.

На открытии рынка индекс Dow Jones снизился на 46,92 пункта (0,19%), до 25 242,35 пункта, индекс S&P 500 упал на 11,66 пункта (0,43%), до 2718,54 пункта, индекс Nasdaq рухнул на 65,43 пункта (0,90%), до 7193,6 пункта.

Толчком к падению индексов — прежде всего, «высокотехнологичного» Nasdaq — стало падение курса акций Nvidia и Applied Materials.

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