Daewoo построит ракетные фрегаты для южнокорейского ВМФ

Сеул, , 12:03 — REGNUM Южнокорейский конгломерат Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering оказался победителем в тендере на постройку двух ракетных фрегатов для военно-морского флота Республики Корея. За корабли правительство заплатит 577 миллионов долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Корабли строятся в рамках одного проекта, имеют водоизмещение 2800 тонн. В их конструкции применены технологии снижения заметности («стелс»), а двигательная установка представляет собой гибрид электро‑ и дизельного двигателей. Это позволяет снизить уровень шума и сделать корабли более трудными для обнаружения акустическими средствами, что особенно важно при проведении противолодочных операций. Строительство кораблей завершится к 2022 году.

В 2018 году Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering уже передала ВМФ один ракетный фрегат «Тэгу» того же проекта. Всего в этом году компания построила уже 41 судно, главным образом, гражданского назначения, что принесло ей 5,5 миллиардов долларов. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering является вторым в мира судостроителем по общему заказов.