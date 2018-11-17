Индия стала вторым после Китая крупнейшим импортером из Эфиопии

Аддис-Абеба, , 10:04 — REGNUM Генеральный консул Эфиопии в Индии Демеке Атнафу рассказал индийским журналистам, что давние экономические и коммерческие отношения между Эфиопией и Индией продолжают усиливаться, и согласно данным Индия является вторым крупнейшим импортером товаров и услуг из Эфиопии. По словам г-на Атнафу, экспорт Эфиопии в Индию составляет около 7,4% от общего объема экспорта, а в абсолютных цифрах это более 65 миллионов долларов США. Об этом сообщил 15 ноября эфиопский новостной ресурс ENA.

Генеральный консул отметил, что деловые связи между двумя странами значительно выросли, особенно в областях торговли, инвестиций, сельского хозяйства и реализации инфраструктурных проектов.

Говоря также о роли эфиопских авиалиний в укреплении связей между двумя странами, г-н Атнафу пояснил, что учитывая геоцентрическое преимущество Эфиопии, которая расположена посреди самой быстрой торговой полосы, национальная авиакомпания Эфиопии в настоящее время предлагает удобную сеть связи между Африкой и Индией, совершая ежедневные рейсы из Аддис-Абебы в Мумбаи и Дели.