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Китай инвестировал в экономику Эфиопии более 4 млрд долларов

Экономика

Китайский бизнес уже инвестировал в экономику Эфиопии более 4 млрд долларов за прошедший финансовый год и намерен еще больше увеличить свое присутствие в стране

Китай инвестировал в экономику Эфиопии более 4 млрд долларов
Macauhub
Африка и КНР

Аддис-Абеба, 17 ноября 2018, 09:29 — REGNUM  Согласно информации правительства Эфиопии, страна является основным инвестиционным направлением для более 400 китайских компаний, которые вложили в экономику Эфиопии более 4 млрд долларов за прошедший 2017/18 финансовый год. В настоящее время ряд китайских компаний также заявил о желании инвестировать свои финансовые активы в эфиопские проекты. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ethiopian News Agency.

По данным министерства иностранных дел Эфиопии, китайские компании из провинции Гуандун желают участвовать в ряде инвестиционных проектов в Эфиопии. Инвесторы уже обсудили с генеральным консулом Эфиопии в Гуанчжоу Тефери Мелезе вопросы, касающиеся различных инвестиционных возможностей Эфиопии. В ходе обсуждения г-н Мелезе проинформировал китайских инвесторов о широком спектре инвестиционных перспектив в Эфиопии, в том числе в секторах промышленности, агропереработки и туризма.

Заместитель главы Китайского международного инвестиционного союза Мэдисон Ма отметил, что, со своей стороны, союз будет поддерживать китайские компании в участии в инвестиционных проектах в Эфиопии. Он также подчеркнул, что в экономике Эфиопии уже активно работают более 400 китайских компаний, которые внесли инвестиционный вклад в размере более 4 млрд долларов США.

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Зарубежная хроника
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