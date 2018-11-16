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Глава одного из посёлков Ленобласти объяснил дизайн-проекты из The Sims 2

Экономика

Властям Елизаветинского сельского поселения не хватило средств для участия в программе «Комфортная городская среда»

Глава одного из посёлков Ленобласти объяснил дизайн-проекты из The Sims 2
Иллюстрация: Кадр из игры «The Sims 2»
Благоустройство

Кудрово, Ленинградская область, 16 ноября 2018, 17:21 — REGNUM  Властям Елизаветинского сельского поселения пришлось сделать дизайн-проект благоустройства территорий с помощью игры The Sims 2 из-за нехватки средств. Об этом заявил глава поселения Иван Ильин изданию Znak.com.

Чиновник рассказал, что год назад Елизаветинское сельское поселение хотело принять участие в программе «Комфортная городская среда». Власти выбрали участки, которые необходимо благоустроить, но не понимали, войдут ли в программу.

«Тратить сумасшедшие деньги, например, 100 тыс. рублей, как городские поселения, мы не можем. У нас нет такой возможности», — отметил Ильин.

Из-за этого администрация поселения решила задействовать «активную молодежь» для создания дизайн-проектов. Вместе они обсудили, какими бы хотели видеть отдельные объекты, и создали их концепцию, не потратив на это никаких денег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователь портала Pikabu обнаружил на сайте Елизаветинского сельского поселения десятки скриншотов из игры The Sims 2, на которых воссозданы дворовые территории и общественные пространства. Дизайн-проекты были опубликованы на сайте администрации еще в феврале 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти одного из посёлков Ленобласти создали дизайн-проекты в The Sims-2

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