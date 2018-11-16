Для швейников Киргизии создадут специальную ипотечную госпрограмму

Бишкек, , 16:47 — REGNUM Государственной ипотечной компании Киргизии поручено разработать специальный проект для работников швейной отрасли. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на форуме «Создание благоприятных условий для повышения национальной значимости и имиджа текстильно-швейной промышленности», пишет «Tazabek».

Глава правительства отметил, что в 2018 году государственная ипотечная компания получит на реализацию своих программ 500 млн сомов (более 476 млн рублей по текущему курсу).

Также высокопоставленный чиновник рассказал о проблемах швейной отрасли, заострив при этом внимание на дефиците кадров.

«Многие не находят работу, наверное, им выгоднее чистить улицы России, а надо готовить. Если наша отрасль чувствует недостаток в кадрах, то значит надо работать», — подытожил Абылгазиев.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках госпрограммы «Доступное жилье — 2015−2020» около 3,3 тысячи граждан Киргизии смогли получить в государственной ипотечной компании кредиты на сумму более 3,5 млрд сомов (свыше 3,33 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что с 1 октября 2017 года процентная ставка по государственному ипотечному кредиту в Киргизии установлена на уровне 8%. Также киргизстанские власти обещают запустить в 2019 году проект «Доступная ипотека», позволяющий гражданам в течение трех лет накопить деньги на первый взнос по ипотечным займам.