Новгородский бюджет на 2019 год впервые за три года сверстан с дефицитом

Великий Новгород, , 16:42 — REGNUM Бюджет Новгородской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов будет рассмотрен в первом чтении на внеочередном заседании Новгородской областной думы 21 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе думы.

Первое чтение областного бюджета — не единственный повод для внеочередного заседания регионального парламента. Всего в повестку дня заседания внесён 21 вопрос.

Отметим, что сегодня, 16 ноября, в Великом Новгороде пройдут публичные слушания по проекту бюджета — они начнутся в 18:00 в Новгородской областной филармонии.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте министерства финансов региона, доходы областного бюджета на 2019 год запланированы в сумме 27,6 млрд рублей, из которых собственные — 22,2 млрд рублей. Регион рассчитывает на получение в 2019 году 5,3 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета. На 2020 год бюджет региона свёрстан в сумме 28,5 млрд рублей (в том числе 3,6 млрд рублей — безвозмездные поступления), на 2021 год — в сумме 30,4 млрд рублей (с планом на федеральные безвозмездные вливания в сумме 3,1 млрд рублей). Областной бюджет на 2019 год сформирован с дефицитом в сумме 339,3 млн рублей, в 2020 году — без дефицита, в 2021 году — с профицитом в сумме 639,6 млн. рублей.

В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено 648,1 млн рублей на обслуживание государственного долга области. В 2020—2021 годах эти суммы будут выше: 700,1 млн рублей в 2020 году и 778,1 млн рублей в 2021 году.

Напомним, по данным на 1 октября, государственный долг региона держался на отметке 15,7 млрд рублей, из которых 10,8 млрд рублей — бюджетные кредиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Новгородской области формируется без дефицита с 2016 года, при этом фактическое исполнение бюджета региона оказывалось разным: то дефицитным, то с профицитом.