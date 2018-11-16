Динамика развития экономики Казахстана: итоги 27 лет независимости

Марат Шибутов, , 18:42 — REGNUM

Многие годы власть в Казахстане говорит о реформировании экономики и новой индустриальной революции, о развитии новых отраслей. Но насколько вообще экономика страны способна к изменениям?

Если рассматривать экономическую историю Казахстана, то стоит обратить особенное внимание на два аспекта:

Месторождения меди Центрального Казахстана были найдены и разрабатывались еще племенами андроновцев в XIII—XI веках до нашей эры, на одном только Успенском месторождении ими было добыто около 20 000 тонн меди. В 1847 году месторождение стало разрабатываться русским купцом Ушаковым, с 1904 года там работал консорциум англичан и французов, а после 1917 года оно было национализировано и работало до 1964 года. Большинство медных месторождений Казахстана разрабатывалось еще 3000 лет назад и было найдено именно по старым разработкам.

веках до нашей эры, на одном только Успенском месторождении ими было добыто около 20 000 тонн меди. В 1847 году месторождение стало разрабатываться русским купцом Ушаковым, с 1904 года там работал консорциум англичан и французов, а после 1917 года оно было национализировано и работало до 1964 года. Большинство медных месторождений Казахстана разрабатывалось еще 3000 лет назад и было найдено именно по старым разработкам. Действующее автомобильное шоссе Западная Европа — Западный Китай проходит по караванным маршрутам Шелкового пути, известным еще со II века до нашей эры, которые затем использовали для строительства железных дорог в 19−20 веках, а теперь — для строительства шоссе.

То есть в Казахстане, как и в Европе, которая до сих пор использует римские города и дороги, вполне можно проследить связь материальных объектов вглубь веков.

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Вопреки утверждениям советской пропаганды, промышленность и экономика Казахстана в период Российской империи развивались бурными темпами. Только на Алтае в XVIII—XIX веках были открыты 850 месторождений цветных металлов, действовали 22 плавильных завода. Во времена Российской империи также были найдены и освоены основные месторождения меди, свинца, цинка, золота, серебра, угля, нефти, соли. Фактически в советское время были открыты в основном месторождения железа, асбеста, урана, алюминия, редких металлов, а также были уточнены данные о подтвержденных запасах старых месторождений.

В независимом Казахстане упор пошел на морские нефтегазовые месторождения — там была проведена разведка и кое-где начата добыча, кроме того, был переход на песчаниковые месторождения урана Южного Казахстана. Всё остальное осталось прежним.

Разумеется, в Казахстане в XIX веке было гораздо сильнее развито животноводство, чем растениеводство. Это соотношение было изменено во время советской кампании по освоению целины. Но и в XIX веке на этих территориях было довольно много мельниц, салотопенных и консервных заводов. Глобальным отличием сельского хозяйства социалистического Казахстана от царского стало рисоводство — этой культуры действительно раньше здесь не было.

Возьмем основные для экономики и для населения производства и сравним данные за 1990 год и за 2017-й: советский Казахстан и современный Казахстан. Что же изменилось за 27 лет?

Начнем с горнодобывающей отрасли.

Меньше по сравнению с советским периодом добывают железных руд, угля, свинца.

Больше по сравнению советским периодом добывают медных руд, бокситов, цинка и хромитов.

Намного больше добывают нефти, газа, марганцевых руд.

И на всё это есть экономические причины. Сталь сейчас не так востребована за счет появления пластмасс и других новых материалов. Свинец также постепенно заменяется. Угольная отрасль переживает проблемы в самом Казахстане из-за перехода на газ, а также из-за переориентации российских ТЭС на кузбасский уголь. Но, с другой стороны, получило бурное развитие Каражыринское месторождение каменного угля в Восточно-Казахстанской области

Развитие нефтегазовой промышленности произошло из-за введения в строй и развития месторождений-гигантов, таких как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Там довольно большое содержание растворенного газа, что привело к росту его добычи. Правда, большая часть газа закачивается обратно в пласт, так что товарного газа не так много, как хотелось бы.

Таблица № 1. Производство в горнодобывающей промышленности

Производство за год 1990 2017 Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, % Уголь — всего, тыс. тонн 131 443,0 106 199,1 81 Нефть, включая конденсат газовый, тыс. тонн 25 820,0 86 194,4 334 Газ природный в жидком или газообразном состоянии, млн.куб.м 7 113,5 52 921,1 744 Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск), млн.куб.м 6 247,1 12 623,7 202 Руды железные агломерированные и неагломерированные, тыс. тонн 32 716,8 18 008,7 55 Руды медные, тыс. тонн 38 471,0 95 009,3 247 Руды алюминиевые (бокситы), тыс. тонн 3 244,0 4 846,1 149 Свинец в свинцовом концентрате, тыс. тонн 133,2 111,2 83 Цинк в цинковом концентрате, тыс. тонн 279,2 315,9 113 Руды марганцевые, тыс. тонн 169,0 1 460,0 864 Руды хромовые, тыс. тонн 3 796,5 6 313,3 166

Вторая по важности часть промышленной продукции — пищевая. Ее сложно заменить, и она показывает степень развития аграрной отрасли. Кроме того, сейчас это еще и очень технологичная отрасль.

Первое что бросается в глаза — это уменьшение за последние годы количества мяса, мясных субпродуктов, колбас и других мясных деликатесов, а также молока. Падение в 3−4 раза. Это связано с изменением структуры животноводства. Если раньше скот выращивали в крупных совхозах и колхозах, откуда продукция шла на мясокомбинаты и молокозаводы, то после 1990 года с развалом сельского хозяйства СССР больше 90% скота стали выращивать в личных подсобных хозяйствах, что сразу подкосило экспорт и возможности для массовой скупки мяса для переработки. Поэтому Казахстан до сих пор импортирует замороженную белорусскую и южноамериканскую говядину для производства колбасы, импортирует и саму колбасу тоже. Сейчас появляется всё больше крупных хозяйств, но всё еще не советских масштабов.

Сильно выросло производство соков и масла растительного, но если масло изготавливается только из местного сырья, то соки пока еще частично из импортного. Меньше, но выросло производство макарон и муки — благодаря улучшению ситуации в растениеводстве. Кондитеры отстают за счет сокращения дешевого сегмента.

Таблица № 2. Производство в пищевой промышленности

Производство за год 1990 2017 Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, % Мясо и субпродукты пищевые, тонн 1 076 550 248 043 23 Колбасы и изделия аналогичные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных, тонн 154 932 44 332 29 Соки фруктовые и овощные, тыс. литров 38 411 152 619 397 Масло растительное, тонн 94 951 372 600 392 Молоко обработанное жидкое и сливки, тонн 1 469 572 483 085 33 Мука из культур зерновых и растительная;смеси из них тонкого помола, тонн 1 962 045 3 910 080 199 Сахар-сырец или сахар рафинированныйтростниковый или свекловичный; патока (меласса), тонн 319 134 372 035 117 Шоколад, изделия кондитерские изшоколада и сахара, тонн 258 852 116 885 45 Макароны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные, тонн 132 477 159 609 120

Если говорить о производстве подакцизных товаров, то есть алкоголя и табака, то тут очень неоднородная ситуация. Пивной рынок поделили между собой турецкий «Эфес» и датский «Карлсберг», маленькую нишу занимают собственно казахстанские производители. Пиво уверенно наращивает темпы производства — его в стране стали пить больше. Водки стали пить меньше — ее производство официально упало в четыре раза. Однако есть определенный нелегальный сегмент рынка, где водка разливается для отправки в Россию.

Производство вина в Казахстане падает — всё дело в том, что, в отличие от России, виноградарство в стране считается алкогольной промышленностью, а не сельским хозяйством. Однако растет производство коньяка, правда, по большей части на импортных коньячных спиртах — в частности, на грузинских.

Сигарет стало производиться больше, но на самом деле пик производства в 30 миллиардов штук пройден уже несколько лет назад, и из-за повышения акцизов и антитабачных мер производство их постоянно падает. Это возмещается контрабандой сигарет из Киргизии, что очень печально для казахстанского бюджета, который антитабачные меры и оплачивал.

Таблица № 3. Производство в алкогольной и табачной промышленности

Производство за год 1990 2017 Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, % Коньяк, тыс. литров 2 610 9 361 359 Водка, спирт питьевой с содержанием спирта по объему менее 45,4%, тыс. литров 113 680 29 579 26 Вино виноградное натуральное; сусло виноградное, тыс. литров 65 900 34 410 52 Пиво, кроме осадков и отходовпивоварения, тыс. литров 298 030 564 338 189 Сигары, черуты (сигары с обрезанными концами), сигарильи (сигары тонкие), сигареты, папиросы из табака или его заменителей, млн. штук 12 485 17 929 144

Когда рухнуло советское животноводство, то рухнула и система сбора шерсти и кож для переработки. Ездить по мелким крестьянским хозяйствам для скупки невыгодно, крестьяне шерсть и часть кож просто выбрасывают, потому что продать в селе этот товар некому, а до завода далеко. Соответственно, сократилось и производство тканей.

Казахстанская легкая промышленность почти полностью перешла на обслуживание крупных корпоративных клиентов и шьет в основном униформу, рабочую форму и спецформу, оставив обычных потребителей импортерам.

Таблица № 4. Производство в переработке продуктов животноводства

Производство за год 1990 2017 Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, % Шерсть (овечья) мытая обезжиренная или карбонизированная, не подвергнутая кардо‑ и гребнечесанию, тонн 75 180 3 347 4 Ткани, тыс. кв. м 255 146 55 873 22 Кожа из шкур скота крупного рогатого или шкур животных семейства лошадиных без волосяного покрова, тыс.кв.дц 624 891 88 115 14

Несмотря на то, что за годы независимости было построено 32 мини-НПЗ, а три больших НПЗ были модернизированы, объемы переработки нефти упали. Бензина и дизельного топлива перерабатывается всего 88% от советского уровня, а мазута — 56%.

В оправдание отрасли можно сказать, что повысились качество переработки. В Казахстане стали выпускать высокооктановые бензины, керосин, а выпуск мазута сократился. Объемы переработки не будут большими, пока выгоднее экспортировать сырую нефть и есть возможность покупать нефтепродукты без акциза в России. Плюс сказывается еще и олигопольная структура рынка нефтепродуктов, участники которого постоянно лоббируют свои интересы для максимизации прибыли.

Таблица № 5. Производство продуктов нефтепераработки

Производство за год 1990 2017 Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, % Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный), тыс. тонн 3 494 3 058 88 Газойли (топливо дизельное), тыс. тонн 4 974 4 352 88 Мазут топочный, тыс. тонн 6 035 3 365 56

В цветной металлургии развитие зависит сугубо от спроса на внешнем рынке — самая большая востребованность была у алюминия, самая низкая — у свинца.

Таблица № 6. Производство в цветной металлургии

Производство за год 1990 2017 Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, % Алюминий необработанный; оксид алюминия, тонн 1 052 048 1 771 697 168 Свинец необработанный, тонн 290 252 149 129 51 Цинк необработанный, тонн 314 912 331 018 105 Медь рафинированная необработанная, нелегированная, тонн 364 973 426 191 117

Отдельно от цветной металлургии идет производство аффинированного серебра и золота необработанного. С 1993 года производство серебра увеличилось в 2,4 раза, а золота — почти в 10 раз. Более того, теперь в Казахстане есть три аффинажных производства: в Усть-Каменогорске, Балхаше и Астане выпускаются слитки, а на монетном дворе Нацбанка — инвестиционные и коллекционные монеты (кстати, очень красивые). Фактически создана отдельная большая отрасль, которой ранее не существовало.

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Таблица № 7. Производство драгоценных металлов

Производство за год 1993 2017 Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, % Серебро аффинированное, кг 439 668 1 041 838 237 Золото необработанное и полуобработанное или в виде порошка, кг 8 648 85 339 987

Автомобилестроение, пусть даже в виде небольшой локализации и крупноузловой сборки, ранее в Казахстане отсутствовало, теперь же оно есть и активно развивается. Пусть меры государственной поддержки весьма существенны, но с их помощью в 2017 году было выпущено более 18 тысяч автомобилей.

Таблица № 8. Производство автомобилей

Производство за год 1990 2017 Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, % Автомобили легковые пассажирские, штук 0 16 789 Автомобили грузовые, штук 58 1 639 2826

Отдельно надо сказать про работу инфраструктуры: водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение. Упало производство теплоэнергии за счет перехода к автономному отоплению, а также за счет снижения промышленных паропроводов — они стали очень редки. Всё остальное увеличилось, в том числе количество выпускаемой питьевой воды: несмотря на коррупционные нарушения, водоснабжение стало лучше.

Таблица № 8. Работа инфраструктурных систем

Производство за год 1990 2017 Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, % Электроэнергия, млн.кВт.ч 87 379,2 103 128,0 118 Теплоэнергия, тыс. Гкал 125 969,0 82 265,4 65 Вода природная, тыс.куб.м 1 520 062,7 2 758 778,7 181 Вода питьевая, тыс.куб.м 760 031,4 1 088 682,7 143 Вода непитьевая, тыс.куб.м 760 031,4 1 670 096,0 220

В общем, из вышеуказанного видно, что казахстанская экономика и в XIX-м, и в XXI-м веке основана на горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. За 150 лет не произошло никаких качественных изменений в структуре экономики. На производительность тех или иных отраслей могут влиять изменения на внешнем рынке или внутри страны, но основы, заложенные в Российской империи, развитые при СССР, продолжают функционировать и в современном независимом Казахстане. И это нельзя игнорировать — фундамент слишком устойчив, чтобы пытаться его глобально поменять.

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