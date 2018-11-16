В Таджикистане запущена Рогунская ГЭС

Душанбе, , 16:34 — REGNUM Первый агрегат Рогунской гидроэлектростанции запущен. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон нажал символическую кнопку в машинном зале сегодня, 16 ноября.

Кроме руководства страны, в мероприятии приняли участие представители международных организаций и дипломатических корпусов, аккредитованных в Таджикистане.

Гидрогенератор №6 — один из шести агрегатов гидроэлектростанции, которые, согласно проекту, суммарно будут производить ежечасно 3,6 млн киловатт электроэнергии. Запуск второго агрегата (№5) запланирован на март 2019 года.

Отметим, что 16 ноября Таджикистан уже второй год отмечает праздник — День президента. Сегодня эту дату называют также днем Рогунской ГЭС.