Пятница, 16 Ноября 2018 года
17:02:03 МСК

В Таджикистане запущена Рогунская ГЭС

Экономика

Президент страны нажал символическую кнопку

В Таджикистане запущена Рогунская ГЭС
Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР
Новая ГЭС

Душанбе, 16 ноября 2018, 16:34 — REGNUM  Первый агрегат Рогунской гидроэлектростанции запущен. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон нажал символическую кнопку в машинном зале сегодня, 16 ноября.

Кроме руководства страны, в мероприятии приняли участие представители международных организаций и дипломатических корпусов, аккредитованных в Таджикистане.

Гидрогенератор №6 — один из шести агрегатов гидроэлектростанции, которые, согласно проекту, суммарно будут производить ежечасно 3,6 млн киловатт электроэнергии. Запуск второго агрегата (№5) запланирован на март 2019 года.

Отметим, что 16 ноября Таджикистан уже второй год отмечает праздник — День президента. Сегодня эту дату называют также днем Рогунской ГЭС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить