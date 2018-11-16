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Власти Ингушетии пообещали помощь тем, кто переедет в приграничные села

Экономика

В Ингушетии начали осваивать территории, приграничные с Чечней

Магас, 16 ноября 2018, 16:25 — REGNUM  В Ингушетии окажут содействие в благоустройстве тем, кто захочет переехать на новые приграничные с Чечней территории. Села для переселенцев расположены в Сунженском и Малгобекском районах. Об этом заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в его пресс-службе .

По его словам, помощь будет выражаться в строительстве жилья и содействии в развитии бизнеса. В настоящее время, как отметил Евкуров, прорабатываются списки тех, кто хочет вернуться в село Даттых. Для новых жителей здесь будут созданы все условия, в том числе построены школа на 120 мест и детский сад на 60 мест, другие социальные объекты.

По словам Евкурова, раньше в селении Даттых добывали соль. Власти готовы помочь тем, кто захочет возродить эти производства. А для желающих заняться сельским хозяйством будут сдаваться в аренду земли через аукцион и будет оказана помощь в создании крестьянско-фермерских хозяйств.

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Напомним, ранее об освоении малонаселенных приграничных сел Ингушетии заявил премьер-министр Зялимхан Евлоев. Посетив этот район, он увидел реальную картину — в селах осталось всего несколько семей, остальные выехали в неспокойные годы.

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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