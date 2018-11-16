Калининградская область полностью обеспечена топливом на отопительный сезон

Калининград, , 16:19 — REGNUM О том, что Калининградская область полностью обеспечена необходимыми запасами топлива, сообщил сегодня, 16 ноября, и. о. регионального министра строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, сообщает пресс-служба областного правительства.

Запасы каменного угля составляют 28 тыс. тонн. «В настоящий момент поставщики подтверждают готовность своевременно поставлять тот объем, который необходим на весь отопительный период. Вместе с тем коммерческая цена на уголь и мазут нерегулируема, она начинает свою историю на бирже, а заканчивает у поставщика. Поэтому все, что можно было сделать, а это максимально зарегулировать тариф и предусмотреть субсидию муниципалитетам, — все это выполнено», — отметил Черномаз.

На следующей неделе с 19 ноября муниципалитеты начнут получать помощь — дополнительные 250 млн рублей, которые позволят рассчитаться с поставщиками ресурсов. Это позволит снять замечания Ростехнадзора для получения акта готовности, добавил чиновник.