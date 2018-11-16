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В 2018 году Украина стала больше покупать у России и меньше продавать

Экономика

Это не мешает украинским политикам кричать о «гибридной агрессии» и «войне с Россией»

Киев, 16 ноября 2018, 15:55 — REGNUM  За девять месяцев 2018 года Украина купила в России товаров на сумму $5,8 млрд, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила государственная служба статистики Украины в своём отчёте, опубликованном 14 ноября на официальном сайте ведомства.

В то же время украинский экспорт в Россию упал на 7,5% и составил чуть более $2,7 млрд.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, За десять месяцев 2018 года Украина нарастила закупки угля в России, потратив на него более $1,5 млрд. Доля российского угля в украинском импорте превысила 60%.

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