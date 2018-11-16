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В Италии могут ввести налог на сладкие газированные напитки

Экономика

Полученные средства предлагается направить на налоговые льготы самозанятым

В Италии могут ввести налог на сладкие газированные напитки
rawpixel
Сладкая газированная вода

Рим, 16 ноября 2018, 15:49 — REGNUM  Одна из двух правящих партий Италии — «Движение 5 звезд» предлагает ввести налог для производителей газированных напитков с высоким содержанием сахара, сообщает Affari Italiani в пятницу, 16 ноября.

Полученные средства предлагается направить на компенсацию потерь бюджета, которые возникнут из-за предоставления налоговых льгот самозанятым.

Производители напитков уже выразили свое возмущение планами «Движения», отметив, что ввести новый налог «проще всего», но от такого решения пострадает отрасль, где трудоустроены тысячи граждан.

Глава второй правящей партии, «Лиги», Маттео Сальвини тоже скептически относится к планам своих коллег: по его мнению, сейчас не лучшее время для введения новых налогов.

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Экономика Италии
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