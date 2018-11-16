Цены на нефть возобновили рост к отметке $70

Москва, , 15:49 — REGNUM Цены на нефть уверенно продолжают расти третью сессию подряд после резкого недельного спада, поскольку надежды возлагаются на сокращение производства в рамках ОПЕК, и инвесторы ожидают последнего чтения еженедельной нефтяной активности в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов.

Ожидается, что ОПЕК, которая проведет 6 декабря в Вене совещание по вопросам политики, согласится на сокращение примерно на 1 млн баррелей в сутки или более от его нынешнего производства, превышающего 33 млн баррелей в сутки. На этом этапе никто не замыкает рынок, потому что все будут следить за действиями ОПЕК и за тем, что могут сделать саудовцы, если цены вновь начнут дешеветь. В то же время ОПЕК рассматривает план с Россией и другими союзниками, чтобы сократить производство на 1,4 млн баррелей, чтобы стабилизировать нефтяной рынок после резкого снижения.

«Также стоит обратить внимание на бурную активность добычи в США. Администрация по энергетической информации сообщила 15 ноября, что еженедельное производство нефти в США достигло рекордного максимума в 11,7 млн баррелей в день, тогда как запасы сырой нефти в США зарегистрировали наибольшее увеличение за 21 месяц. Учитывая глобальные факторы, в краткосрочной перспективе цены на нефть будут стабилизироваться и возобновят рост к ценам к $70 за баррель для марки Brent и $58,50 для сланцевой нефти WTI», — считает эксперт.

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