Правительство Италии выделит 15 млн евро в помощь должникам по кредитам

Рим, , 15:40 — REGNUM Правительство Италии в ближайшие три года дополнительно выделит 15 млн евро в помощь должникам по кредитам, передает информагентство Ansa в пятницу, 16 ноября.

Соответствующие поправки в бюджет на 2019 и плановый период до 2021 года предложены сенаторами от правящего «Движения 5 звезд».

В правящей партии отмечают, что задолженность итальянских семей во многом связана с вредной для страны «мерзкой политикой экономии», которую практиковали предыдущие правительства.