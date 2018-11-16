Пятница, 16 Ноября 2018 года
17:03:05 МСК

Правительство Италии выделит 15 млн евро в помощь должникам по кредитам

Экономика

Ответственность за задолженность населения в правительстве возложили на предшественников

Рим, 16 ноября 2018, 15:40 — REGNUM  Правительство Италии в ближайшие три года дополнительно выделит 15 млн евро в помощь должникам по кредитам, передает информагентство Ansa в пятницу, 16 ноября.

Соответствующие поправки в бюджет на 2019 и плановый период до 2021 года предложены сенаторами от правящего «Движения 5 звезд».

В правящей партии отмечают, что задолженность итальянских семей во многом связана с вредной для страны «мерзкой политикой экономии», которую практиковали предыдущие правительства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить